Mehr als 200 hessische Beamte schieben Ruhestand auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Lehrerpult statt Ruhestand, Justizbüro statt Weltreise: In Hessen schieben in diesem Jahr 218 Beamtinnen und Beamte ihre Pensionierung hinaus. Das sind 40 weniger als 2023, wie aus einer Antwort des Innenministeriums in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht. In welchem Bereich diese überwiegend arbeiten, war nicht bekannt. In Hessen gibt es mehr als 100.000 Beamtinnen und Beamte.