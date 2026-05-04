Steuervergehen

Mehr als 250 Kilogramm Wurst in Reisebus sichergestellt

Wurst und vieles mehr: In einem Bus fanden die Beamten Zigaretten, Fenster samt Rollläden und sogar einen ungeimpften Hundewelpen. Jetzt drohen den Beteiligten ernste Konsequenzen.

Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die Verdächtigen ein. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die Verdächtigen ein. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Reisebus haben Beamte mehr als 250 Kilogramm Wurst gefunden und sichergestellt, die nicht nach Deutschland eingeführt werden durften. Für die Lebensmittel lag nicht die nötige Einfuhrgenehmigung vor, wie ein Sprecher des Zolls erklärte. Wegen des intensiven Geruchs hatten die Beamten einen Verdacht auf verbotene Lebensmittel. Sie hatten den Bus gezielt zur Kontrolle am Busterminal des Stuttgarter Flughafens am Sonntag ausgewählt.

In dem Bus fanden sie außerdem 700 Zigaretten, vier Fenster mit Rollläden, eine Küche und eine Klimaanlage, die allesamt ohne Anmeldung in die Europäische Union eingeführt wurden. Des Weiteren stießen die Beamten auf einen nicht gegen Tollwut geimpften Hundewelpen. Er kam in einem Tierheim unter Quarantäne. 

Gegen die beiden Busfahrer wurden - genauso wie einen Warenabholer am Bussteig - Strafverfahren eingeleitet.

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