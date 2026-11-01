Proteste eskalieren

Mehr als 30 Festnahmen in Frankfurt

Am Abend nennt die Polizei in Frankfurt erste Zahlen. Noch immer sind viele Polizeikräfte in der Innenstadt - auch Spezialeinsatzkräfte (SEK). Sie gehen gegen verstreute Gruppen von Randalierern vor.

Die Polizei ist rund um die gesperrte Zeil mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ist rund um die gesperrte Zeil mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt sind nach Ausschreitungen bis zum späten Abend mehr als 30 Personen vorläufig festgenommen worden. Die polizeiliche Befassung dauere an, schrieb die Polizei auf ihrem WhatsApp-Channel. In der Innenstadt würden «repressive Maßnahmen» durchgeführt, vor Ort waren auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) sowie Beamte anderer hessischer Präsidien.

Nach Angaben des hessischen Innenministeriums ist die Polizei nach wie vor mit mehr als 1.000 Kräften in der Innenstadt rund um die gesperrte Einkaufsmeile Zeil samt Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen im Einsatz.

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