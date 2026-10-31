SEK in Frankfurter Innenstadt im Einsatz
Im Zentrum der Main-Metropole kehrt keine Ruhe ein. Nach wie vor wird Pyrotechnik gezündet, Gruppen sind rund um die gesperrte Einkaufsmeile Zeil unterwegs.
Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der anhaltenden Randale in Frankfurt sind Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei in der Innenstadt. Nach wie vor seien rund um die gesperrte Einkaufsmeile Zeil viele kleinere und größere Menschengruppen unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Es werde Pyrotechnik gezündet, Gegenstände würden geworfen.
Dem Sprecher zufolge gab es über den kompletten Tag und Abend «zahlreiche Festnahmen», genaue Zahlen konnte er noch nicht nennen. Randalierer schlugen und traten am Abend Schaufenster ein, demolierten sie mit Schildern oder anderen Gegenständen.
Mehrere Personen waren nach einer Attacke auf ein Waffengeschäft festgenommen worden. Beamte waren schnell vor Ort und stellten nach Polizeiangaben zwei Waffen sicher. Diese seien aus dem Laden gewesen, sagte der Sprecher. Um was für Waffen es sich handelte, war zunächst nicht bekannt.