Mehr als 400 Kontrollen im Bahnhofsviertel am Donnerstag
Die Polizei setzt bei einer Kontrolle im Bahnhofsviertel den Fokus auf Drogenkriminalität. Mit dabei ist auch die Politik – und eine neue App.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 200 Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend Kontrollen im Bahnhofsviertel durchgeführt. «Im Fokus standen dabei bekannte Treffpunkte von Rauschgiftdealern», schreibt das hessische Innenministerium.
Bei der Kontrolle wurden demnach 414 Menschen kontrolliert, 36 Strafanzeigen gestellt und ein Haftbefehl vollstreckt. Außerdem seien mehrere Betäubungs- und Arzneimittel sichergestellt worden. Erstmals sei eine bundesweit einzigartige Gesichtserkennungs-App zum Einsatz gekommen. Diese laufe im Pilotbetrieb und ermögliche es den Polizistinnen und Polizisten Verdächtige vor Ort zu identifizieren.
Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Roman Poseck (beide CDU) begleiteten die Razzia. «Stärkere Polizeipräsenz, mehr Kontrollen und moderne Technik sorgen für ein Mehr an Sicherheit», sagte Rhein laut Mitteilung. Poseck bezeichnete die Kontrollen als klares Signal: «Wer gegen unsere Gesetze verstößt, muss mit der Härte des Rechtsstaates rechnen.»