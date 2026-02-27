Kontrollen im Bahnhofsviertel
Rund 100 Beamte nehmen mehr als 200 Personen unter die Lupe. Sie stellen Drogen und Waffen sicher.
Frankfurt (dpa/lhe) - Bei Kontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei Verdächtige festgenommen sowie Drogen und Waffen sichergestellt. Zwischen 14.00 und 22.00 Uhr am Donnerstag waren rund 100 Polizisten im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.
Die Großkontrolle war Teil des «Sofortprogramms Sichere Innenstadt», es war dem Sprecher zufolge bereits die 49. Aktion dieser Art im Bahnhofsviertel und in der Innenstadt. Insgesamt seien mehr als 200 Personen kontrolliert worden.
Das Ergebnis: 34 Strafanzeigen, hauptsächlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Aufenthaltsbestimmungen. Dazu kamen drei Verstöße gegen die Waffenverbotszone. Größte Sicherstellung waren 20 Gramm Heroin. Es habe auch «vereinzelt» Festnahmen gegeben.
Ziel solcher Kontrollen ist es laut Polizei, den Druck auf Drogenhändler zu verstärken und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen.