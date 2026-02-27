Sicherheit

Kontrollen im Bahnhofsviertel

Rund 100 Beamte nehmen mehr als 200 Personen unter die Lupe. Sie stellen Drogen und Waffen sicher.

Mehr als 200 Personen wurden konktrolliert. Foto: Boris Roessler/dpa
Mehr als 200 Personen wurden konktrolliert.

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei Kontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei Verdächtige festgenommen sowie Drogen und Waffen sichergestellt. Zwischen 14.00 und 22.00 Uhr am Donnerstag waren rund 100 Polizisten im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Großkontrolle war Teil des «Sofortprogramms Sichere Innenstadt», es war dem Sprecher zufolge bereits die 49. Aktion dieser Art im Bahnhofsviertel und in der Innenstadt. Insgesamt seien mehr als 200 Personen kontrolliert worden.

Das Ergebnis: 34 Strafanzeigen, hauptsächlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Aufenthaltsbestimmungen. Dazu kamen drei Verstöße gegen die Waffenverbotszone. Größte Sicherstellung waren 20 Gramm Heroin. Es habe auch «vereinzelt» Festnahmen gegeben. 

Ziel solcher Kontrollen ist es laut Polizei, den Druck auf Drogenhändler zu verstärken und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waffen und Drogen - Frankfurt kündigt weitere Schritte an
Kriminalität

Waffen und Drogen - Frankfurt kündigt weitere Schritte an

In Frankfurt soll das Waffenverbot im Bahnhofsviertel bald rund um die Uhr gelten und in einem anderen Stadtteil neu eingeführt werden. Zudem müsse die Drogenszene reduziert werden, hieß es. Aber wie?

31.10.2024

Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel
Kriminalität

Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel

Das Frankfurter Bahnhofsviertel gilt als berüchtigt. Im Kampf gegen Straßenkriminalität kontrolliert die Polizei mehrere mutmaßliche Rauschgifthändler. Aber auch die Steuerfahndung ist im Einsatz.

22.08.2024

Mainmetropole

Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel gilt

Die ersten Schilder hängen bereits: Seit Mittwoch dürfen im Frankfurter Bahnhofsviertel abends und nachts keine Waffen getragen werden. Verstöße können sehr teuer werden.

01.11.2023

Kriminalität

Hessens zweite Waffenverbotszone kommt

Bedeuten weniger Waffen weniger Gewalt und Kriminalität? Ein Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel strebt genau das an. Wiesbaden sieht in der eigenen Waffenverbotszone bereits einen sicherheitspolitischen Erfolg.

30.10.2023

Kommunen

Frankfurt führt Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel ein

Rotlichtviertel, Partymeile, offene Drogenszene: Das Frankfurter Bahnhofsviertel hat viele Gesichter. Mit der Einführung einer Waffenverbotszone soll es künftig auch sicherer werden.

19.10.2023