Mehr Angriffe auf Wahlplakate in Hessen vor Kommunalwahl

Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Zerrissen, beschmiert, verbrannt: In Hessen häufen sich im laufenden Kommunalwahlkampf die Angriffe auf Wahlplakate. Wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, ist im Vergleich zur Bundestagswahl 2025 und den vier Wochen davor mit Stand Ende Februar ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

Nach Angaben des LKA hängt der Anstieg auch mit einem veränderten Anzeigeverhalten einzelner Parteien zusammen. Besonders in Nordhessen meldeten AfD und Linke überdurchschnittlich viele Fälle, häufig in Form von Sammelanzeigen ohne konkrete Täterhinweise.

Die Motive reichen laut Polizei von politisch begründeten Taten bis hin zu Vandalismus oder Jugendkriminalität. Die Aufklärungsquote ist gering. Werden Tatverdächtige ermittelt, handelt es sich häufig, aber nicht ausschließlich um Jugendliche.