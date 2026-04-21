Mehr Familien mit mindestens drei Kindern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Anteil der Familien mit drei oder mehr Kindern ist in Hessen leicht gestiegen. 2025 erreichte er 18,3 Prozent, während er 20 Jahre zuvor noch bei nur 16,0 Prozent gelegen hatte, wie das Statistisches Landesamt in Wiesbaden mitteilte.

Dabei spielt es eine große Rolle, ob die Eltern ausländische Wurzeln haben. Bezogen auf das Jahr 2025 erklärten die Statistiker: «In 26,0 Prozent aller Familien mit Einwanderungsgeschichte gab es drei oder mehr Kinder.» Bei Familien ohne ausländische Wurzeln war dies dagegen nur bei 12,5 Prozent der Fall.

Familien mit ausländischen Wurzeln haben statistisch mehr Kinder

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum