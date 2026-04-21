Mehr Familien mit mindestens drei Kindern
Kinder aufziehen kann Hessinnen und Hessen Glück bescheren. Das kostet aber auch viel Geld. Dennoch hat der Anteil größerer Familien leicht zugenommen. Was sind die Hintergründe?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Anteil der Familien mit drei oder mehr Kindern ist in Hessen leicht gestiegen. 2025 erreichte er 18,3 Prozent, während er 20 Jahre zuvor noch bei nur 16,0 Prozent gelegen hatte, wie das Statistisches Landesamt in Wiesbaden mitteilte.
Dabei spielt es eine große Rolle, ob die Eltern ausländische Wurzeln haben. Bezogen auf das Jahr 2025 erklärten die Statistiker: «In 26,0 Prozent aller Familien mit Einwanderungsgeschichte gab es drei oder mehr Kinder.» Bei Familien ohne ausländische Wurzeln war dies dagegen nur bei 12,5 Prozent der Fall.
Familien mit ausländischen Wurzeln haben statistisch mehr Kinder
Diese Unterschiede zeigten sich auch bei der durchschnittlichen Kinderzahl je Familie: Im Jahr 2025 lag sie in Hessen in Familien mit Einwanderungsgeschichte rechnerisch bei 2,1 Sprösslingen, in Familien ohne ausländischen Hintergrund dagegen nur bei 1,7 Kindern.