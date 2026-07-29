Neuer Tarifvertrag

Mehr Geld für Beschäftigte der Süßwarenindustrie

Beschäftigte in der Süßwarenindustrie erhalten eine Entgeltsteigerung von 6,1 Prozent in drei Stufen. Dazu kommen steuerfreie Erholungsbeihilfen über 24 Monate.

Die Gewerkschaft NGG hat einen Tarifvertrag für die Süßwarenindustrie abgeschlossen. Foto: Focke Strangmann/dpa
Die Gewerkschaft NGG hat einen Tarifvertrag für die Süßwarenindustrie abgeschlossen.

Hofheim (dpa/lhe) - Die rund 6.000 Beschäftigten der Süßwarenindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bekommen mehr Geld. In drei Stufen sollen die Entgelte insgesamt um 6,1 Prozent steigen, berichtet die Gewerkschaft NGG über einen in Hofheim am Taunus abgeschlossenen Tarifvertrag. 

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten sieht die Vereinbarung zudem steuer- und abgabenfreie Erholungsbeihilfen vor, die in zwei Teilzahlungen von jeweils 80 Euro an die Beschäftigten gehen sollen. Die Details wurden auch vom Arbeitgeberverband Ernährung Genuss bestätigt. Der Vertrag gilt unter anderem in den Werken von Ferrero, Magnum, Waffel Löser und Intersnack.

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