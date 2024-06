Mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel in Hessen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehr als einem Jahr Tarifkonflikt bekommen die etwa 235.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Hessen mehr Geld. Die Entgelte werden in drei Stufen erhöht: rückwirkend ab 1. September 2023 um 5,3 Prozent, zum 1. April dieses Jahres um weitere 4,7 Prozent und ab 1. April 2025 nach einer Erhöhung um einen Festbetrag von 40 Euro um nochmals 1,8 Prozent. Das teilte der Handelsverband Hessen mit. Die am Freitag erzielte Einigung orientiert sich wie in anderen Bundesländern an dem Pilotabschluss für die Branche vom 8. Mai in Hamburg.