Gaststätten

Mehr Menschen arbeiten im Gastgewerbe

Vor allem in der Gastronomie geht die Zahl der Beschäftigten nach oben. Wie sieht es dort mit dem Umsatz aus?

Die Gastronomie hat ihre Beschäftigtenzahl erhöht. Foto: Michael Brandt/dpa
Die Gastronomie hat ihre Beschäftigtenzahl erhöht.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im hessischen Gastgewerbe wächst die Zahl der Beschäftigten. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 3,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Unterteilt ist das Gastgewerbe in die Bereiche Beherbergung und Gastronomie; vor allem in der Gastronomie stieg die Zahl deutlich, und zwar um 4,1 Prozent. In den Beherbergungsbetrieben ging die Zahl der Beschäftigten lediglich um 0,6 Prozent nach oben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die realen Umsätze veränderten sich im Gastgewerbe im Vergleich zum Jahr 2024 insgesamt kaum, sie sanken lediglich geringfügig um 0,1 Prozent. Ein Umsatzminus von 2,3 Prozent traf etwa Hotels und Pensionen, während zum Beispiel Restaurants und Cafés ihre realen Umsätze um 0,9 Prozent erhöhten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsches Gastgewerbe legt im November zu
Steigende Umsätze

Deutsches Gastgewerbe legt im November zu

Im Geschäft von Hotels und Gaststätten geht es im Herbst etwas aufwärts. Vor allem die kriselnde Gastronomie legt zu.

20.01.2026

Hessens Gastgewerbe verliert Kunden und Umsätze
Gastgewerbe

Hessens Gastgewerbe verliert Kunden und Umsätze

In Restaurants und Kneipen bleiben viele Stühle leer. Auch die Zahl der Übernachtungsgäste in Hotels und Gasthöfen sinkt. Was sind die Gründe?

20.08.2025

Gastgewerbe hat Corona-Schock noch nicht verdaut
Kaum Wachstum 2023

Gastgewerbe hat Corona-Schock noch nicht verdaut

Viele Gastronomie-Betriebe haben nach der Pandemie nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Die Umsätze der Branche legen 2023 weniger zu als zunächst geschätzt.

20.02.2024

Konjunktur

Gastgewerbe 2023 mit mehr Umsatz

Nach dem tiefen Einbruch durch die Corona-Pandemie, zeigt das deutsche Gastgewerbe Anzeichen der Besserung. Doch das Niveau der Vor-Corona-Zeit haben die Umsätze zumindest real nicht erreicht.

18.01.2024

Statistik

Gastgewerbe mit höherem Umsatz dank Plus bei Beherbergungen

31.08.2023