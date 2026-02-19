Mehr Menschen arbeiten im Gastgewerbe
Vor allem in der Gastronomie geht die Zahl der Beschäftigten nach oben. Wie sieht es dort mit dem Umsatz aus?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im hessischen Gastgewerbe wächst die Zahl der Beschäftigten. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 3,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Unterteilt ist das Gastgewerbe in die Bereiche Beherbergung und Gastronomie; vor allem in der Gastronomie stieg die Zahl deutlich, und zwar um 4,1 Prozent. In den Beherbergungsbetrieben ging die Zahl der Beschäftigten lediglich um 0,6 Prozent nach oben.
Die realen Umsätze veränderten sich im Gastgewerbe im Vergleich zum Jahr 2024 insgesamt kaum, sie sanken lediglich geringfügig um 0,1 Prozent. Ein Umsatzminus von 2,3 Prozent traf etwa Hotels und Pensionen, während zum Beispiel Restaurants und Cafés ihre realen Umsätze um 0,9 Prozent erhöhten.