Bau

Mehr neue Wohnungen in Hessen genehmigt

Wohnraum ist gerade in Ballungsgebieten knapp und oft teuer. Zwar steigt die Zahl der Baugenehmigungen in Hessen. Welche Verbesserungen fordert ein Branchenverband dennoch?

Neue Wohngebäude werden in Hessen gerade in Ballungsgebieten dringend gebraucht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB
Neue Wohngebäude werden in Hessen gerade in Ballungsgebieten dringend gebraucht. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist mehr neuer Wohnraum genehmigt worden. 2025 gaben die Behörden positive Bescheide für 16.772 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 21,8 Prozent mehr als 2024. 

Im Bereich des Neubaus von Wohngebäuden wurden 12.752 Wohnungen genehmigt - 16,5 Prozent mehr als 2024. Insgesamt gaben die Behörden in Hessen 2025 grünes Licht für 3.349 neue Wohngebäude (plus 7,4 Prozent) sowie 1.189 neue Nichtwohngebäude (minus 1,8 Prozent). 

Verband: Immer noch entstehen zu wenige neue Wohnungen

Der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen in Frankfurt sprach von einem wichtigen Signal, forderte aber zugleich für mehr bezahlbaren Wohnraum einen neuen Standard in der sozialen Wohnraumförderung.

Verbandspräsident Thomas Reimann erklärte, die schwarz-rote Landesregierung sei mit ihrer Wohnbaupolitik auf dem richtigen Weg. «Dennoch bleiben die Zahlen weit hinter dem Bedarf in Hessen zurück. Und nicht alle genehmigten Wohnungen werden schlussendlich gebaut», ergänzte Reimann. «Bauen muss daher einfacher und günstiger werden.» Förderprogramme könnten hier neue Standards setzen - womöglich auch als Vorbild für die ganze Branche.

