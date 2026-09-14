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Mehr Prominenz bei «Erlebniswelten» auf der Buchmesse

Am 7. Oktober beginnt die Frankfurter Buchmesse. Gastland ist Tschechien. Die 78. Ausgabe der Bücherschau bringt neue Orientierung - und einen Abschied.

Was bringt die Buchmesse 2026? Bei der Vorschau-Pressekonferenz gab es Details. Foto: Florian Wiegand/dpa
Was bringt die Buchmesse 2026? Bei der Vorschau-Pressekonferenz gab es Details.

Frankfurt/Main (dpa) - Bessere Orientierung, mehr Prominenz, früherer Termin: Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr bereits vom 7. bis 11. Oktober statt. Die Zahl der Aussteller bewege sich «auf dem Niveau der Vorjahre», hieß es bei der Vorschau-Pressekonferenz. Zuletzt waren 4.350 Aussteller und 238.000 Besucher nach Frankfurt gekommen. 

Ehrengast ist Tschechien. 75 tschechische Autorinnen und Autoren reisen für die Messe nach Frankfurt. Im Ehrengast-Pavillon soll Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen, wie die Organisatoren vorab verraten. 

Zu den prominentesten Gästen gehören in diesem Jahr Wolf Biermann, Gisèle Pelicot und Colson Whitehead («Underground Railroad»). Bekannte deutsche Autoren sind zum Beispiel Charlotte Link, Sebastian Fitzek oder Cornelia Funke. Auch Politiker wie Robert Habeck oder Filmemacher wie Volker Schlöndorff werden erwartet. 

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Das Messegelände wurde für die 78. Ausgabe neu geordnet. Das soll für mehr Übersichtlichkeit und kürzere Wege sorgen. So sind etwa alle Publikumsverlage diesmal in den Erdgeschoss-Ebenen untergebracht. 

Das Event-Programm wurde erweitert. Auf zehn Bühnen sind mehr als 1.000 Sprecher zu erleben, wie die Veranstalter ankündigten. Auf dem Gelände wird es thematische «Erlebniswelten» geben, etwa für Krimi-, Podcast- oder Comic-Fans. 

Vor Beginn der Messe wird der Deutsche Buchpreis für den besten Roman des Jahres bekanntgegeben (5. Oktober). Zum Abschluss wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandel verliehen (11. Oktober). Er geht in diesem Jahr an den französisch-britischen Menschenrechtsanwalt Philippe Sands. 

Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos ist diese Messe nach 21 Jahren die letzte. Im nächsten Jahr übernimmt Joachim Kaufmann, langjähriger Geschäftsführer des Carlsen Verlags.

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