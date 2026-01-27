Stabübergabe im Herbst

Wechsel an der Spitze der Frankfurter Buchmesse

Zwei Jahrzehnte lang war Juergen Boos das Gesicht der Frankfurter Buchmesse. Die nächste Ausgabe wird seine letzte - dann geht er in Ruhestand. Ein Nachfolger steht schon fest.

Juergen Boos verabschiedet sich im Herbst als Direktor der Frankfurter Buchmesse. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Juergen Boos verabschiedet sich im Herbst als Direktor der Frankfurter Buchmesse. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehr als 20 Jahre bekommt die Frankfurter Buchmesse eine neue Leitung: Joachim Kaufmann (53) folgt im Herbst 2026 auf Juergen Boos, der nach dem Ende der diesjährigen Buchmesse in den Ruhestand geht.

Als langjähriger Geschäftsführer des Carlsen Verlags (Bonnier-Gruppe) verantwortete Kaufmann unter anderem die Expansion in neue Märkte sowie den Aufbau des Buchgeschäfts in Polen und China, wie die Buchmesse berichtet.

Der international bestens vernetzte Verlagsmanager sei der ideale Nachfolger für Juergen Boos: «Wir sind überzeugt, dass Joachim Kaufmann die Erfolgsgeschichte der Frankfurter Buchmesse fortschreiben und zugleich neue Impulse setzen wird, damit die Messe traditionsbewusst und zukunftsfähig bleibt.»

«Ich kann es kaum erwarten, mit einem tollen Team die bedeutendste Buchmesse der Welt weiterzuentwickeln», teilte Kaufmann mit. Kaufmann tritt am 1. September 2026 in das Unternehmen ein. Boos bleibt bis zu seinem Ausscheiden voll verantwortlich für die Frankfurter Buchmesse 2026.

