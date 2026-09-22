Wetterbericht

Mehr Sonne als Wolken und trocken – So wird heute das Wetter

Nachts droht Bodenfrost, tagsüber lacht die Sonne. Der Dienstag bringt freundliches Herbstwetter in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg gibt es heute freundliches Herbstwetter. Foto: Thomas Warnack/dpa
In Baden-Württemberg gibt es heute freundliches Herbstwetter.

Stuttgart (dpa/lsw) - Heute zeigt sich vielerorts in Baden-Württemberg freundliches Herbstwetter. In weiten Teilen des Landes werde es mehr Sonne als Wolken geben und trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 17 Grad im Allgäu und 23 Grad in Südbaden. Dazu wehe ein schwacher Wind aus Nordost.

In der Nacht zum Mittwoch bleibe es zunächst klar, später könnten sich erneut lokale Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen wieder bei 8 bis 2 Grad, gebietsweise ist im Osten Bodenfrost möglich.

Viel Sonne und bis zu 24 Grad am Mittwoch

Am Mittwoch erwartet der Wetterdienst viel Sonne und nur ein paar Schleierwolken. Dann steigen die Temperaturen auf 18 Grad im Bergland und auf bis zu 24 Grad am Rhein.

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Donnerstags zieht es sich laut Vorhersage wieder zu: Es werde teilweise stark bewölkt, ab dem Mittag seien auch örtliche Schauer möglich. Im Laufe des Nachmittags solle sich von Norden her dann wieder häufiger die Sonne zeigen. Die Tagesmaxima liegen bei 16 Grad im Allgäu und sonst meist zwischen 20 und 24 Grad.

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