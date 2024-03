Mehr Studienabschlüsse im Fach Mathematik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Hochschulabschlüsse im Fach Mathematik in Hessen ist gestiegen. Im vergangenen Jahr schlossen 369 Menschen ihr Studium der Mathematik ab, acht Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Hessische Statistische Landesamt am Dienstag anlässlich des Internationalen Tages der Mathematik mitteilte. 33 Prozent der Absolventen waren demnach weiblich. Meist habe es sich um Bachelorabschlüsse gehandelt, gefolgt von Masterabschlüssen und Promotionen. Die Zahl der Lehramtsabschlüsse sei in den Angaben nicht enthalten, erklärte das Landesamt. Der Internationale Tag der Mathematik wird am 14. März begangen.