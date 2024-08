Rund 34.600 Menschen starteten 2023 eine Ausbildung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Jahr 2023 haben in Hessen insgesamt rund 6,3 Prozent mehr Menschen eine Ausbildung begonnen als noch im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, schlossen im vergangenen Jahr 34.600 Personen einen neuen Vertrag in der dualen Berufsausbildung ab. Dies sind nach wie vor weniger als im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie: 2019 hatte es noch 37.000 neue Azubis gegeben. Von 2020 bis 2022 hatten die Zahlen dann nur noch zwischen 32.500 und 32.600 gelegen.