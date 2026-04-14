Mehr Takt, neue Linien: So wird Terminal 3 erreichbar
Direkt ans neue Terminal 3 rollt der Busverkehr auf neuen Wegen: Expresslinie, zusätzliche Halte und mehr Takt. Was sich für Reisende mit dem Ausbau ändert.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Start von Terminal 3 am Flughafen Frankfurt am 23. April wird die Anbindung für Reisende und Beschäftigte deutlich ausgebaut. Vier Buslinien sowie eine kostenlose Sky Line-Bahn sorgen künftig für eine direkte Erreichbarkeit des neuen Terminals.
Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden die Linien X14, X18, 65 und X77 das Terminal 3 anfahren. Ergänzt werde das Angebot durch die neue Sky Line, die Terminal 3 mit Terminal 1 verbindet. Dort bestehe Anschluss an S-Bahn, Regional- und Fernverkehr.
Die vier Buslinien zum Terminal 3
Damit das Terminal aus der Frankfurter Innenstadt, dem südlichen Rhein-Main-Gebiet sowie umliegenden Städten gut erreichbar ist, werden vier Buslinien eingesetzt:
- Die Linie X14 verbindet werktags unter anderem Darmstadt über Mörfelden und Walldorf mit Terminal 3.
- Die Linie X18 bindet Dietzenbach und Neu-Isenburg über CargoCity Süd und Walldorf an und fährt in der Hauptverkehrszeit teils häufiger.
- Über die Linie 65 sollen Groß-Gerau und Büttelborn eine Anbindung an das neue Terminal erhalten.
- Die Expressbuslinie X77 fährt vom Südbahnhof das Terminal 3 an. Sie soll zwischen der S-Bahn-Station Gateway Gardens und dem neuen Abfertigungsgebäude auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet werden. Auf den übrigen Streckenabschnitten, etwa Richtung Südbahnhof oder zur CargoCity Süd, bleibt es beim 30-Minuten-Takt. Neu ist ein zusätzlicher Halt an der Haltestelle «Kreisel Unterschweinstiege», wo ein Umstieg zur Linie 61 möglich ist.
Zentraler Knotenpunkt für den Busverkehr soll ein neuer Busbahnhof auf der Ankunftsebene vor Terminal 3 werden. Fahrgäste können dort zwischen den Buslinien und der Sky Line umsteigen. Verbindungen sind in der RMV-Fahrplanauskunft unter dem Ziel «Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 3» abrufbar.