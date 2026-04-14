Mehr Takt, neue Linien: So wird Terminal 3 erreichbar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Start von Terminal 3 am Flughafen Frankfurt am 23. April wird die Anbindung für Reisende und Beschäftigte deutlich ausgebaut. Vier Buslinien sowie eine kostenlose Sky Line-Bahn sorgen künftig für eine direkte Erreichbarkeit des neuen Terminals.

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden die Linien X14, X18, 65 und X77 das Terminal 3 anfahren. Ergänzt werde das Angebot durch die neue Sky Line, die Terminal 3 mit Terminal 1 verbindet. Dort bestehe Anschluss an S-Bahn, Regional- und Fernverkehr.

Die vier Buslinien zum Terminal 3

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Damit das Terminal aus der Frankfurter Innenstadt, dem südlichen Rhein-Main-Gebiet sowie umliegenden Städten gut erreichbar ist, werden vier Buslinien eingesetzt:

Die Linie X14 verbindet werktags unter anderem Darmstadt über Mörfelden und Walldorf mit Terminal 3.

Die Linie X18 bindet Dietzenbach und Neu-Isenburg über CargoCity Süd und Walldorf an und fährt in der Hauptverkehrszeit teils häufiger.

Über die Linie 65 sollen Groß-Gerau und Büttelborn eine Anbindung an das neue Terminal erhalten.

Die Expressbuslinie X77 fährt vom Südbahnhof das Terminal 3 an. Sie soll zwischen der S-Bahn-Station Gateway Gardens und dem neuen Abfertigungsgebäude auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet werden. Auf den übrigen Streckenabschnitten, etwa Richtung Südbahnhof oder zur CargoCity Süd, bleibt es beim 30-Minuten-Takt. Neu ist ein zusätzlicher Halt an der Haltestelle «Kreisel Unterschweinstiege», wo ein Umstieg zur Linie 61 möglich ist.