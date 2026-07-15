DEL

«Mehr Tiefe» für Panther: Scheel kommt aus Schwenningen

Die Augsburger Panther holen sich Verstärkung: Felix Scheel soll internationale Erfahrung und Flexibilität ins Team bringen.

Kommt von Schwenningen nach Augsburg: Felix Scheel. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Kommt von Schwenningen nach Augsburg: Felix Scheel. (Archivbild)

Augsburg (dpa) - Felix Scheel wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Schwenninger Wild Wings zu den Augsburger Panthern. Zur Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

«Wir wollten unser Line-Up unbedingt noch mit einem flexiblen und erfahrenen Angreifer verstärken und unserer Offensive mehr Tiefe verleihen. Speziell seine Auftritte als Center bei der letzten WM haben uns sehr gut gefallen», sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den 33-jährigen Nationalspieler Dänemarks, der auch einen deutschen Pass besitzt. 

Scheel absolvierte für die Pinguins Bremerhaven und Schwenningen in insgesamt drei Spielzeiten 121 Spiele. Dabei erzielte er 17 Tore und bereitete weitere 17 Treffer vor.

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