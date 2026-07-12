Transfer

Schemitsch bleibt in der DEL: Wechsel nach Schwenningen

Siebte Importstelle besetzt: Thomas Schemitsch verstärkt die Defensive der Wild Wings. Zuletzt spielte er für Augsburg.

Spielt künftig in Schwenningen: Thomas Schemitsch. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Spielt künftig in Schwenningen: Thomas Schemitsch. (Archivbild)

Schwenningen (dpa) - Thomas Schemitsch bleibt der Deutschen Eishockey Liga erhalten und spielt künftig für die Schwenninger Wild Wings. Der kanadische Verteidiger spielte zuletzt für die Augsburger Panther, war dort zweimal punktbester Verteidiger und nimmt nun die siebte Importstelle ein, teilten die Neckarstädter mit. Zwei weitere könnten demnach bis zum Saisonstart am 18. September noch folgen.

«Wir wollten für die rechte Seite in der Verteidigung noch einen Rechtshänder und haben mit Thomas einen Spieler bekommen, der sein Potenzial in der Liga bereits nachgewiesen hat», sagte Geschäftsführer Stefan Wagner über den 29-Jährigen.

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