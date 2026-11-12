Mehr überschuldete Menschen in Hessen

Neuss/Frankfurt (dpa/lhe) - In Hessen ist Überschuldung für eine wachsende Zahl von Erwachsenen ein Problem. Etwa 560.000 Menschen im Land sind nach Informationen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform nicht in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nachzukommen. Das sind 25.000 mehr als im Jahr 2025. Bundesweit stieg die Zahl überschuldeter Menschen ab 18 Jahren den Angaben zufolge um 4,1 Prozent auf 7,36 Millionen.

Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen an allen Volljährigen, lag in Hessen mit 10,74 Prozent etwas über dem Bundesschnitt von 10,58 Prozent. Der Kreis mit der niedrigsten Quote in Hessen ist demnach der Hochtaunuskreis, der mit 6,92 Prozent bundesweit auf Platz 55 landet. Am schlechtesten schneidet die Stadt Offenbach mit einem Wert von 20,08 Prozent auf Platz 391 der 400 untersuchten Kreise und kreisfreien Städte ab.

Gestiegene Verbraucherpreise belasten Haushalte

Die stark gestiegenen Verbraucherpreise, vor allem für Kraftstoffe und Haushaltsenergie, machen privaten Haushalten zu schaffen. Umfragen zufolge müssen viele Menschen für den täglichen Bedarf auf Rücklagen zurückgreifen - so sie denn welche haben. Häufigste Gründe für Überschuldung sind laut Creditreform-Analyse Erkrankung, Sucht oder Unfälle sowie Arbeitslosigkeit.

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