Quote überschuldeter Erwachsener in Hessen unverändert

Wiesbaden/Neuss (dpa/lhe) - Die Quote der überschuldeten Menschen in Hessen ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Im Schnitt waren in beiden Jahren rund 8,12 Prozent der volljährigen Verbraucher betroffen, wie eine aktuelle Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform für den «Schuldneratlas» zeigt. Bundesweit ging die Quote im gleichen Zeitraum von 8,15 auf 8,06 Prozent zurück. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. 2019 hatte die Schuldnerquote in Hessen noch mehr als 10 Prozent betragen. Für seinen «Schuldneratlas» wertet die Neusser Creditreform seit 2004 anonymisierte Daten aus amtlichen Registern, von Online-Händlern und anderen Quellen aus.