Mehrere Auszeichnungen für die Erinnerung an jüdisches Leben

Berlin (dpa) - Ellen Grünwald aus dem brandenburgischen Eberswalde und Rainer Klemke aus Berlin gehören zu den diesjährigen Preisträgern der Obermayer Awards. Die Auszeichnungen wurden am Nachmittag von der Obermayer-Stiftung im Jüdischen Museum in Berlin überreicht. Weitere Preisträger sind Daniel Burmann aus Markt Berolzheim in Mittelfranken, Sandra Butsch aus Au (Baden-Württemberg), sowie die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. aus Stuttgart.

Der Preis würdigt Menschen und Organisationen, die die jüdische Geschichte und Kultur in ihren Gemeinden bewahren, sich gegen die Verbreitung von Hass, Diskriminierung, Antisemitismus und Rassismus engagieren oder sich für die Verständigung zwischen verschiedenen Gruppen einsetzen.

Ellen Grünwald ist Initiatorin und treibende Kraft hinter einer Vielzahl von Erinnerungsprojekten in Eberswalde. Bereits seit 2003 engagiert sie sich für die Erforschung und Bewahrung jüdischen Lebens in der Kreisstadt.

Denkmal für die ermordeten Juden

Rainer Klemke setzte sich als Referatsleiter in der Berliner Kulturverwaltung für den Wettbewerb für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ein und begleitete dessen Realisierung. Er ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich in vielen Bereichen aktiv, um die Erinnerung an die Menschen, die in der NS-Zeit in Berlin verfolgt wurden, zu bewahren.

Daniel Burmann hat die Geschichte der jüdischen Gemeinde in seinem Heimatort akribisch rekonstruiert und in einem Buch zusammengetragen. Die Lehrerin Sandra Butsch engagiert sich für die Bewahrung der Erinnerung an jüdische Opfer der Verfolgung und Mitglieder des Widerstands. Die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. erinnert mit einer Dauerausstellung am ehemaligen Sitz der Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern daran, wie sich die Polizei bereitwillig in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes stellte.