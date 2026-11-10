Osthessen

Mehrere Festnahmen wegen internationalen Drogenhandels

Bei Durchsuchungen in Fulda und Künzell nimmt die Polizei vier Männer fest. Sie sollen Drogen und Waffen im großen Stil verkauft haben.

Wegen des Verdachts auf Drogen- und Waffenhandel im großen Stil hat es in Osthessen mehrere Verhaftungen gegeben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wegen des Verdachts auf Drogen- und Waffenhandel im großen Stil hat es in Osthessen mehrere Verhaftungen gegeben. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Die Polizei hat mehrere Männer aus Osthessen festgenommen, die im Verdacht stehen, als Teil einer Bande Drogen- und Waffenhandel im großen Stil betrieben zu haben. Die Männer im Alter von 23, 24, 31 und 61 Jahren waren bereits am 29. September bei Durchsuchungsmaßnahmen in deren Wohnungen in Künzell und Fulda festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen mitteilten. 

Bei den Durchsuchungen wurden demnach Betäubungsmittel, Bargeld und eine Reizstoffpistole festgestellt. Gegen den 24-Jährigen aus Fulda habe bereits ein europäischer Haftbefehl bestanden, weshalb dieser sich jetzt in Auslieferungshaft nach Finnland befinde. Für die drei weiteren Männer hätten keine Haftgründe vorgelegen. Laut Polizei müssten sie sich wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls bereits im September waren vier Männer aus Fulda und Künzell verhaftet worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen zwei 21-Jährige, einen 22-Jährigen und einen 33 Jahre alten Mann des Handels mit harten Betäubungsmitteln in Finnland. Gegen drei der vier Verdächtigen hätten europäische Haftbefehle bestanden, weshalb sie mittlerweile nach Finnland überstellt wurden, wie es weiter hieß.

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Im Rahmen der Ermittlungen sei nun auch ein 22-Jähriger zu drei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Bei einer Durchsuchung wurden in seiner Wohnung den Angaben zufolge harte Betäubungsmittel im Kilobereich, Waffen und Mobiltelefone gefunden. Bisher sei das Urteil nicht rechtskräftig, jedoch befände sich der Mann bereits seit März 2026 wegen des Verdachts des unbefugten Handels mit harten Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

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