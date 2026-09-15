Kriminalität

Verdacht auf Drogenhandel - drei Festnahmen in Osthessen

Polizei findet bei Razzia in Osthessen nicht nur Kokain, sondern auch Elektroschocker und Bargeld. Drei Verdächtige werden festgenommen.

Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (Symbolbild)

Fulda/Künzell (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts auf Drogenhandel in nicht geringer Menge hat die Kriminalpolizei in Osthessen zwei Männer im Alter von 21 Jahren sowie einen 22-Jährigen festgenommen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda mitteilten. In diesem Zusammenhang seien auch sechs Wohnungen in der Innenstadt und in einem Stadtteil von Fulda sowie im ebenfalls osthessischen Künzell durchsucht worden. 

Dabei fanden die Beamten unter anderem mehrere Gramm Kokain, Bargeld sowie Waffen, darunter Elektroschocker und Schreckschusswaffen. Außerdem seien weitere relevante Beweismittel sichergestellt worden. Einer der beiden 21-Jährigen und der 22-Jährige sollten einem Haftrichter vorgeführt werden, der dritte Mann sei nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen entlassen worden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

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