Morddrohung

Mehrere Männer prügeln sich in Göppinger Innenstadt

Ein 30-Jähriger flüchtet nach einer Schlägerei in ein Café und berichtet von Todesdrohungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - In der Innenstadt von Göppingen ist es zu einer Schlägerei mit mindestens sieben Beteiligten gekommen. Ein 30-Jähriger wurde dabei verletzt und rettete sich in ein Café, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam es am Samstagabend zum Streit. 

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sieben bis acht Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren angefangen haben, sich zu prügeln. Der 30-Jährige erlitt unter anderem Prellungen und Brüche im Gesicht. Nach Angaben des Mannes wurden er und ein Familienangehöriger zudem mit dem Tod bedroht. Zu den möglichen Hintergründen der Auseinandersetzung machte er keine Angaben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

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