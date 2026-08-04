Verkehr

Mehrere Menschen bei Unfall mit Linienbus verletzt

Ein Auto wendet vor einem Bus und zwingt den Busfahrer zu einem Ausweichmanöver. Dabei kommt der Linienbus von der Straße ab und steuert auf eine Mauer zu.

Sanitäter versorgen die verletzten Fahrgäste. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Sanitäter versorgen die verletzten Fahrgäste. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Kollision eines Linienbusses mit einer Mauer sind sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Auto am Montagabend vor dem Bus auf einer Straße in Gießen gewendet. Der 53 Jahre alte Busfahrer musste daraufhin mit seinem Fahrzeug ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich mit seinem Bus gegen eine Mauer.

Die verletzten Fahrgäste sind zwischen zwölf und 28 Jahre alt. Sie erlitten unter anderem Platzwunden, Prellungen sowie Schnittverletzungen und wurden von Rettungskräften versorgt.

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