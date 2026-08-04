Mehrere Menschen bei Unfall mit Linienbus verletzt

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Kollision eines Linienbusses mit einer Mauer sind sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Auto am Montagabend vor dem Bus auf einer Straße in Gießen gewendet. Der 53 Jahre alte Busfahrer musste daraufhin mit seinem Fahrzeug ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich mit seinem Bus gegen eine Mauer.