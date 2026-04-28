Linienbus kracht mit Kleintransporter zusammen
Ein Moment der Unachtsamkeit mit schwerwiegenden Folgen: Ein Kleintransporter und ein Linienbus sind in Hanau zusammengestoßen. Gibt es Verletzte?
Hanau (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Kleintransporter in Hanau sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der 73 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters soll den herannahenden Bus übersehen haben, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Er wurde demnach schwer, der Busfahrer und zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt.
Gegen 12.00 Uhr sei der Kleintransporter von einem Grundstück auf die Fahrbahn gefahren, als er mit dem Bus zusammengestoßen sei. Durch den Aufprall sei der Bus nach rechts von der Straße abgekommen und in eine Mauer gekracht, so die Polizei. Für die Bergungsarbeiten war die Strecke am Unfallort für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Schadens bezifferte die Polizei nach ersten Schätzungen auf bis zu 70.000 Euro.