Mehrere Truthähne bei Brand von Tiertransporter verendet

Niederaula (dpa/lhe) - Bei dem Brand eines Tiertransport auf der Autobahn 7 bei Niederaula (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind am Dienstagabend mehrere Truthähne verendet. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geriet das Zugfahrzeug des mit 900 lebenden Truthähnen beladenen Transporters vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Eine zufällig am Einsatzort befindliche Polizeistreife versuchte noch zusammen mit dem Fahrer den entstehenden Brand zu löschen, konnte diesen aber nicht unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand begrenzt und dutzenden Tieren das Leben gerettet werden. Wie viele Tiere den Brand nicht überlebt haben, ist noch unklar. Durch das Feuer wurde die Fahrbahndecke der Autobahn beschädigt. Daher bleibt der rechte Fahrstreifen zunächst gesperrt.