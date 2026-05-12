Schwaben

Mehrere Unfälle - Autobahn 96 zum Teil gesperrt

Gleich mehrere Unfälle gibt es am Morgen auf der Autobahn im Kreis Lindau. Was die Polizei schon dazu weiß.

Wie viele Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt sind und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Wie viele Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt sind und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen (Symbolbild)

Weißensberg (dpa/lby) - Nach mehreren Unfällen ist die Autobahn 96 bei Weißensberg in Schwaben gesperrt. Diese seien vermutlich aufgrund der Witterung passiert und würden recht nahe beieinander liegen, sagte ein Sprecher vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

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Wie viele Fahrzeuge beteiligt sind und ob es Verletzte gibt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Weitere Informationen zu den Unfällen im Kreis Lindau nahe der Grenze zu Baden-Württemberg könnten demnach im Laufe des Vormittags vorliegen.

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