Verkehr

Mehrere Unfälle bei überfrierender Nässe auf der A5

Nässe, Eis, Hagel: Winterliches Wetter sorgt am Morgen in Baden für Rutschpartien und Unfälle.

Blitzeis und Aquaplaning hat Fahrer auf der Autobahn 5 ins Schlingern gebracht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Blitzeis und Aquaplaning hat Fahrer auf der Autobahn 5 ins Schlingern gebracht. (Symbolbild)

Achern (dpa/lsw) - Bei Hagel, überfrierender Nässe und Aquaplaning ist es auf der Autobahn 5 im Rheintal am Morgen zu mehreren Unfällen gekommen. Nach ersten Polizeierkenntnissen verletzten sich eine Autofahrerin und ein Autofahrer jeweils leicht. Die Frau war bei Baden-Baden mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, der Mann hatte sich auf Höhe Ottersweier mit seinem Auto überschlagen. In einen Unfall bei Bühl waren mindestens sieben Fahrzeuge verwickelt, der genaue Ablauf war zunächst unklar. Kurzzeitig war die Autobahn in Richtung Norden dort komplett gesperrt.

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