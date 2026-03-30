Mehrere Unfälle bei überfrierender Nässe auf der A5

Achern (dpa/lsw) - Bei Hagel, überfrierender Nässe und Aquaplaning ist es auf der Autobahn 5 im Rheintal am Morgen zu mehreren Unfällen gekommen. Nach ersten Polizeierkenntnissen verletzten sich eine Autofahrerin und ein Autofahrer jeweils leicht. Die Frau war bei Baden-Baden mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, der Mann hatte sich auf Höhe Ottersweier mit seinem Auto überschlagen. In einen Unfall bei Bühl waren mindestens sieben Fahrzeuge verwickelt, der genaue Ablauf war zunächst unklar. Kurzzeitig war die Autobahn in Richtung Norden dort komplett gesperrt.