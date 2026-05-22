Verkehr

Mehrere Verletzte bei Unfall auf A5

Sanitäter versorgen Verletzte nach einem Unfall auf der Autobahn. Noch ist vieles zu den Hintergründen unklar.

Ein Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn. (Symbolbild)

Kronau/Walldorf (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der A5 verletzt worden. In Lebensgefahr befinde sich niemand, teilte die Polizei mit. Zur Versorgung der Verletzten war demnach am Freitag auch ein Hubschrauber auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf gelandet. 

Weitere Details zum Unfallhergang und zu den Verletzten nannte die Polizei zunächst nicht. Zeitweise war die A5 voll gesperrt.

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