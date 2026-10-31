Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto sind mehrere Menschen in Karlsruhe verletzt worden. Der Unfall sei «glimpflich» ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Einer ersten Meldung zufolge wurden drei Menschen leicht verletzt. Zuvor hatten die «Badischen Neusten Nachrichten» berichtet.