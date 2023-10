Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall auf der A3

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 nahe Frankfurt sind in der Nacht zum Samstag fünf Menschen verletzt worden. Sie seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Autofahrer war zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd und dem Kreuz Offenbach auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren.