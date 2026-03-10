War es Pfefferspray?

Mehrere Verletzte wegen Reizstoff an Schule

Schüler und Lehrer klagen über tränende Augen: In Leonberg müssen Rettungsdienst und Polizei ausrücken. Was war passiert?

Der Rettungsdienst betreute mehrere Verletzte an der Schule. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rettungsdienst betreute mehrere Verletzte an der Schule. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Mehrere Schüler und Lehrer sind durch einen Reizstoff an einer Schule in Leonberg bei Stuttgart verletzt worden. Eine Sprecherin der Polizei berichtete von 18 leicht verletzten Menschen - 16 Schülerinnen und Schüler sowie 2 Lehrer. Zuvor waren die Ermittler von 25 Verletzten ausgegangen. Möglicherweise, so die Sprecherin, wurde Pfefferspray im Schulgebäude versprüht. Die Beamten ermitteln, wer hinter der Tat steckt.

