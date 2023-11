Viele Verletzte durch Reizstoff in hessischer Schule

Schotten (dpa) - In einer Schule in Schotten im Vogelsberg haben am Freitag knapp 70 Menschen durch den Austritt eines Reizstoffes Atembeschwerden erlitten. Dabei handele es sich größtenteils um Kinder, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen am Freitag in Fulda. Zwei Menschen müssen demnach mit Atemwegsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Offen blieb, um welchen Stoff es sich handelte.