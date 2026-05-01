Brände

Mehrere Wohnungen nach Brand in Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Flammen und dichter Rauch: In Dossenheim rettet die Feuerwehr eine Frau per Drehleiter. Warum mehrere Wohnungen jetzt unbewohnbar sind und wie die Gemeinde hilft.

Die Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand rasch unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand rasch unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)

Dossenheim (dpa/lsw) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis ist in Brand geraten. Die betroffene sowie angrenzende Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand am Mittag eine Wohnung im ersten Obergeschoss beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen und war stark verraucht. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude zuvor eigenständig verlassen können. Eine Frau wurde aufgrund der Rauchentwicklung von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet. Der Brand konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Zuge der Löscharbeiten wurden drei Anwohner vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch unverletzt vor Ort entlassen werden. Die Gemeinde kümmert sich um die Unterbringung der Betroffenen. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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