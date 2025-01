Mehrfach brennendes Wohnhaus: Kinder verantwortlich?

Erlensee (dpa/lhe) - In einem leerstehenden Wohnhaus in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) hat es innerhalb von zwei Tagen gleich zweimal gebrannt - nun stehen Kinder unter Verdacht. Bereits am Donnerstag war ein Feuer offenbar durch spielende Kinder ausgelöst worden, wie die Polizei berichtete. Sie werden demnach verdächtigt, einen Knallkörper in das Gebäude geworfen zu haben, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Durch das Feuer entstand ein Schaden von 25.000 Euro.