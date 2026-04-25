Mehrfach Gewalt bei Kirmes in Elz
Bei dem Fest im Kreis Limburg-Weilburg wurden mehrere Menschen geschlagen. Die Täter entkamen. Ein junger Mann musste ins Krankenhaus.
Elz (dpa/lhe) - Gleich mehrfach musste die Polizei auf einer Kirmes in Mittelhessen einschreiten: Auf der Veranstaltung in Elz (Kreis Limburg-Weilburg) wurden Besucher in der Nacht zum Samstag geschlagen und bekamen Pfefferspray ins Gesicht. Ein Opfer musste ins Krankenhaus.
Ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger aus dem Westerwaldkreis wurden laut Polizei aus einer größeren Personengruppe heraus beschimpft. Mindestens drei Beschuldigte griffen die jungen Männer mit Faustschlägen an und attackierten sie mit Pfefferspray. Die Täter konnten fliehen. Einer der Geschädigten musste ins Krankenhaus, der andere wurde vor Ort versorgt.
Kurz vorher waren bereits ein 15-Jähriger und eine 18-Jährige aus dem Landkreis Limburg-Weilburg von einem Unbekannten verbal angegangen und geschlagen worden. An der Bushaltestelle des Pendelbusverkehrs anlässlich der Kirmes wurde ein 35-Jähriger beim Einsteigen in den Bus von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.
Mit zwei Promille in den Straßengraben
Ob ein betrunkener Autofahrer vor seinem Unfall auch auf der Kirmes war, ist dem Polizeibericht nicht zu entnehmen. Aber dass eine Streife seinen Wagen im Straßengraben entdeckte, hat durchaus damit zu tun: Die Beamten waren gerade auf dem Weg zu einer der Auseinandersetzungen.
Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, aber ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Er musste nach Hause laufen.