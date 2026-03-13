Handball-Bundesliga

Melsungen bindet Eigengewächs Ignatow eine weitere Saison

Seit 2015 spielt Dimitri Ignatow für die MT. Bei seiner Vertragsverlängerung muss er nicht lange überlegen.

Dimitri Ignatow bleibt bei der MT Melsungen. (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa
Dimitri Ignatow bleibt bei der MT Melsungen. (Archivbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat Dimitri Ignatow eine weitere Saison an sich gebunden. Wie der Verein bekannt gab, verlängerte der Rechtsaußen seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt um eine weitere Spielzeit. Der 27 Jahre alte Ignatow spielt seit 2015 für die MT.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich stamme aus Nordhessen. Die MT ist mein Verein. Und wenn ich die Chance bekomme, hier weiterzuspielen, dann muss ich darüber nicht lange nachdenken», sagte Ignatow.

Das Melsunger Eigengewächs hält den Bundesliga-Rekord in der Kategorie Laufgeschwindigkeit Maximum, die die höchste im Spiel gemessene Endgeschwindigkeit eines Spielers anzeigt. In der Saison 2023/2024 sprintete er 32,26 km/h.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
MT Melsungen verlängert mit Florian Drosten
Handball

MT Melsungen verlängert mit Florian Drosten

Der Handball-Bundesligist bindet sein Talent bis mindestens 2028. Aktuell ist Drosten bester MT-Torschütze.

14.12.2025

MT Melsungen bindet Enderleit länger
Handball

MT Melsungen bindet Enderleit länger

Der Däne bleibt der MT Melsungen noch ein Jahr länger erhalten. Sein Vertrag läuft nun bis 2027

07.12.2025

Bietigheim bindet Handball-Talent Krügele
Bundesliga

Bietigheim bindet Handball-Talent Krügele

Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den Vertrag mit Jugendnationalspieler Paul Krügele verlängert.

11.03.2025

Spitzenreiter Melsungen stoppt den Hamburger Höhenflug
Handball-Bundesliga

Spitzenreiter Melsungen stoppt den Hamburger Höhenflug

Dreimal hatte der HSV Hamburg zuletzt in der Handball-Bundesliga gewonnen. Bei der MT Melsungen hängen die Trauben aber zu hoch. Die Nordhessen gewinnen 35:28.

11.12.2024

Handball-Bundesliga

Handball: MT Melsungen trennt sich von Vorstand Geerken

21.04.2023