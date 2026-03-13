Melsungen bindet Eigengewächs Ignatow eine weitere Saison
Seit 2015 spielt Dimitri Ignatow für die MT. Bei seiner Vertragsverlängerung muss er nicht lange überlegen.
Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat Dimitri Ignatow eine weitere Saison an sich gebunden. Wie der Verein bekannt gab, verlängerte der Rechtsaußen seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt um eine weitere Spielzeit. Der 27 Jahre alte Ignatow spielt seit 2015 für die MT.
«Ich stamme aus Nordhessen. Die MT ist mein Verein. Und wenn ich die Chance bekomme, hier weiterzuspielen, dann muss ich darüber nicht lange nachdenken», sagte Ignatow.
Das Melsunger Eigengewächs hält den Bundesliga-Rekord in der Kategorie Laufgeschwindigkeit Maximum, die die höchste im Spiel gemessene Endgeschwindigkeit eines Spielers anzeigt. In der Saison 2023/2024 sprintete er 32,26 km/h.