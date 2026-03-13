Handball

Melsungen-Kapitän Kastening gibt Comeback in der DHB-Auswahl

Timo Kastening ist zurück in der Handball-Nationalmannschaft. Der Rechtsaußen von der MT Melsungen ist für die Länderspiele gegen Ägypten nachnominiert worden.

Timo Kastening kehrt in die Handball-Nationalmannschaft zurück. (Archivbild) Foto: Patrick Süphke/dpa
Dortmund (dpa/lhe) - Timo Kastening kehrt nach zehnmonatiger Pause in die Handball-Nationalmannschaft zurück. Der Rechtsaußen vom Bundesligisten MT Melsungen wurde von Bundestrainer Alfred Gislason für die beiden Länderspiele gegen Ägypten in der kommenden Woche nachnominiert. 

Der 30 Jahre alte Kastening rückt für Lukas Zerbe (THW Kiel) in das Aufgebot für die Duelle mit dem Afrikameister am 19. März in Dortmund und 22. März in Bremen. Seine bislang letzten Auftritte im DHB-Trikot hatte Kastening im Mai vergangenen Jahres bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz und die Türkei. Insgesamt absolvierte der Routinier bisher 74 Länderspiele, in denen er 223 Tore erzielte.

