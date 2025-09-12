Handball-Bundesliga Melsungen verlängert mit Nationalspieler Kastening bis 2029 Der nordhessische Handball-Bundesligist und der Rechtsaußen setzten den gemeinsamen Weg fort. 12.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Patrick Süphke/dpa Timo Kastening hat seinen Vertrag bei der MT Melsungen bis 2029 verlängert. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bundesliga Mensing verlängert Vertrag in Melsungen Der dänische Handball-Nationalspieler bleibt bis 2028 bei den Nordhessen. 30.06.2025 Handball-Bundesliga Torwart Simic verlängert bis 2029 bei der MT Melsungen Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga kann weiter auf seinen Torhüter bauen. Der Montenegriner bleibt bis 2029. 19.12.2024 Handball Kastening über Fall Portner: Schweißt Magdeburg zusammen Die MT Melsungen hofft im Finale um den deutschen Handball-Pokal auf den ganz großen Coup. Den «besonderen Fall» rund um Magdeburg sieht Nationalspieler Kastening als Vorteil für die Elbestädter. 14.04.2024 Bundesliga Vorstandswechsel bei Handball-Bundesligist Melsungen 15.01.2024 Handball Nach Platzwunde: Timo Kastening gibt Entwarnung 26.11.2023