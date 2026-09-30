Melsungen muss lange auf Kristopans verzichten

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen muss mehrere Wochen auf Dainis Kristopans verzichten. Der 2,15 Meter große Lette fällt nach einem Eingriff am rechten Knie aus. Damit verschärft sich die Personallage im rechten Rückraum weiter, denn auch Nikolaj Enderleit fehlt schon seit Monaten.

Mit einer Rückkehr von Kristopans rechnet die MT frühestens Mitte November. Damit verpasst der 36-Jährige mindestens fünf Bundesliga-Partien und die restlichen vier Gruppenspiele in der Champions League. Der Ausfall tue weh, aber die Mannschaft habe in der Vergangenheit gelernt, mit personellen Rückschlägen umzugehen, sagte MT-Sportvorstand Jesper Larsson.

Zuletzt hatte Reynir Thor Stefansson die für ihn ungewohnte Rolle im rechten Rückraum gut ausgefüllt. Zudem steht Enderleit kurz vor einer Rückkehr. «Ich glaube an die Mannschaft und habe volles Vertrauen, dass wir als Team die anstehenden Aufgaben erfolgreich lösen werden», sagte Larsson.