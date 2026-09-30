Handball

Melsungen muss lange auf Kristopans verzichten

Die Verletzung von Dainis Kristopans vergrößert die Personalsorgen des Handball-Bundesligisten aus Nordhessen im rechten Rückraum.

Dainis Kristopans fällt der MT Melsungen nach einer Knie-OP mehrere Wochen (Archivbild). Foto: Philipp Szyza/dpa
Dainis Kristopans fällt der MT Melsungen nach einer Knie-OP mehrere Wochen (Archivbild).

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen muss mehrere Wochen auf Dainis Kristopans verzichten. Der 2,15 Meter große Lette fällt nach einem Eingriff am rechten Knie aus. Damit verschärft sich die Personallage im rechten Rückraum weiter, denn auch Nikolaj Enderleit fehlt schon seit Monaten. 

Mit einer Rückkehr von Kristopans rechnet die MT frühestens Mitte November. Damit verpasst der 36-Jährige mindestens fünf Bundesliga-Partien und die restlichen vier Gruppenspiele in der Champions League. Der Ausfall tue weh, aber die Mannschaft habe in der Vergangenheit gelernt, mit personellen Rückschlägen umzugehen, sagte MT-Sportvorstand Jesper Larsson. 

Zuletzt hatte Reynir Thor Stefansson die für ihn ungewohnte Rolle im rechten Rückraum gut ausgefüllt. Zudem steht Enderleit kurz vor einer Rückkehr. «Ich glaube an die Mannschaft und habe volles Vertrauen, dass wir als Team die anstehenden Aufgaben erfolgreich lösen werden», sagte Larsson.

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