Mensch untergegangen? Suchaktion am Flückigersee in Freiburg
Am Flückigersee in Freiburg suchen Einsatzkräfte mit Hubschrauber nach einer vermissten Person. Bisher blieb die Suche erfolglos.
Freiburg (dpa/lsw) - Einsatzkräfte sind an einem See in Freiburg auf der Suche nach einem mutmaßlich untergegangenen Menschen. Unter anderem mit einem Hubschrauber prüfen sie den Flückigersee, wie ein Polizeisprecher sagte. Bislang lief die Suche erfolglos. Zuerst berichtete die «Badische Zeitung» über den Einsatz. Details zu dem mutmaßlich vermissten Menschen nannte der Sprecher nicht. Die Suche laufe derzeit noch.