Hubschrauber im Einsatz

Mensch untergegangen? Suchaktion am Flückigersee in Freiburg

Am Flückigersee in Freiburg suchen Einsatzkräfte mit Hubschrauber nach einer vermissten Person. Bisher blieb die Suche erfolglos.

Bislang verlief die Suche am Flückigersee in Freiburg ergebnislos. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Bislang verlief die Suche am Flückigersee in Freiburg ergebnislos. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Einsatzkräfte sind an einem See in Freiburg auf der Suche nach einem mutmaßlich untergegangenen Menschen. Unter anderem mit einem Hubschrauber prüfen sie den Flückigersee, wie ein Polizeisprecher sagte. Bislang lief die Suche erfolglos. Zuerst berichtete die «Badische Zeitung» über den Einsatz. Details zu dem mutmaßlich vermissten Menschen nannte der Sprecher nicht. Die Suche laufe derzeit noch.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Suche nach Schwimmer – Leiche aus Baggersee geborgen
Taucher im Einsatz

Suche nach Schwimmer – Leiche aus Baggersee geborgen

Mehrmals springt ein Mann in einen Baggersee. Doch plötzlich geht er vor den Augen seines Freundes unter. Wie die Suchaktion verlief.

29.06.2026

Tretboot-Unglück: Suche nach Vermissten weiter ergebnislos
Such-Aktion

Tretboot-Unglück: Suche nach Vermissten weiter ergebnislos

Am Samstag gehen Vater und Sohn bei einem Tretboot-Unfall auf dem Eibsee unter. Seitdem läuft die Suche.

07.07.2025

Mensch ertrinkt in Aileswasensee - Suche erfolglos
Kreis Esslingen

Mensch ertrinkt in Aileswasensee - Suche erfolglos

Weder Schwimmer, Taucher noch ein Sonargerät können die Person im Wasser finden. Der See wird vorübergehend gesperrt.

08.06.2025

Was die Suche nach einem vermissten Kind schwierig macht
Verschwundener Junge

Was die Suche nach einem vermissten Kind schwierig macht

Das Verschwinden des kleinen Pawlos erinnert an den Fall Arian aus Bremervörde. Die Suche nach einem Vermissten sei ein Wettlauf mit der Zeit, sagen die damaligen Ermittler.

27.03.2025

Mädchen geht in Elbe unter - stundenlange Suche erfolglos
Notfall

Mädchen geht in Elbe unter - stundenlange Suche erfolglos

Am Elbstrand in Hamburg-Blankenese geht eine Zehnjährige in der Elbe unter - vor den Augen der Eltern. Die intensive Suche wird nach Stunden eingestellt. Die Retter haben keine Hoffnung mehr.

08.08.2024