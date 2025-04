Menschen ohne klare Staatsangehörigkeit: Zahl recht konstant

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr haben in Hessen 4.185 Menschen mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit gelebt. Lag ihre Zahl zehn Jahre zuvor noch bei 1.554, so stieg sie während der Flüchtlingskrise 2015/2016 stark an. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor.