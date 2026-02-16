Landgericht

Menschenraub – Sieben Jugendliche erwartet ein Urteil

Mehrere Tage Angst, Gewalt und Forderungen nach Geld - im Zentrum ein 17-Jähriger, der um sein Leben fürchten musste. Nun erwartet die sieben Angeklagten ein Urteil.

Menschenraub, Erpressung: Sieben Tatverdächtige warten auf Urteil. (Archivfoto) Foto: Tatjana Bojic/dpa
Menschenraub, Erpressung: Sieben Tatverdächtige warten auf Urteil. (Archivfoto)

Hechingen (dpa/lsw) - Menschenraub, Erpressung, Körperverletzung: Im Streit um vermeintliche Schulden aus Drogengeschäften soll ein Jugendlicher über mehrere Tage hinweg festgehalten und misshandelt worden sein. Sieben mutmaßliche Täter - zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 19 Jahre alt - erwartet am Dienstag (ab 10.00 Uhr) ein Urteil vor dem Landgericht Hechingen. Sie stehen unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor Gericht. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sieben Männer sitzen auf der Anklagebank 

Angeklagt sind eigentlich zwölf Männer. Die Kammer hat ihr Verfahren aber abgetrennt. Die Angeklagten haben ihren Wohnsitz überwiegend im Raum Mössingen/Bodelshausen und in einem Fall in Bisingen. 

Laut Anklage wurde das 17 Jahre alte Opfer ab dem 11. April von den Angeklagten an wechselnden Orten festgehalten und erpresst. In der Nacht zum 15. April wurde der Jugendliche von der Polizei befreit.

Mehrere Tatorte

Bereits Anfang 2025 soll die Gruppe das Opfer in einer Kellerwohnung in Mössingen geschlagen haben. Daraufhin habe die Familie des Opfers 3.100 Euro bezahlt. Dann – am 11. April – sollen sie sich erneut den Jugendlichen geschnappt und nach Mössingen gebracht haben. In einem Hotelzimmer sollen sie 4.500 Euro gefordert sowie den 17-Jährigen bedroht und geschlagen haben.

Weil dieser das Geld nicht beschaffen konnte, sollen die Angeklagten am Abend des 13. April mit Hilfe des Mobiltelefons des Opfers einen gleichaltrigen Bekannten an eine Bushaltestelle in Haigerloch (Zollernalbkreis) gelockt und auch ihn geschlagen haben. Von ihm sollen sie 5.000 Euro gefordert haben. Dies misslang; der junge Mann floh und informierte die Polizei.

Durchweg sei es darum gegangen, Schulden aus illegalen Drogengeschäften einzutreiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess: Sieben Männer sollen 17-Jährigen gequält haben
Landgericht

Prozess: Sieben Männer sollen 17-Jährigen gequält haben

Ein Streit um Schulden aus Drogengeschäften eskaliert: Ein 17-Jähriger soll tagelang festgehalten, geschlagen und bedroht worden sein. Sieben nicht viel ältere Männer stehen vor Gericht.

16.10.2025

Prozess wegen Menschenraubs: Urteil erwartet
Landgericht Frankfurt

Prozess wegen Menschenraubs: Urteil erwartet

Angeklagt sind drei Geschwister, die Brüder sollen den Noch-Ehemann ihrer Schwester mit Waterboarding gequält haben. Eine Entscheidung des wichtigsten Zeugen hatte den Prozess erschwert.

16.04.2025

Urteil nach Missbrauch von schlafenden Zwillingen erwartet
Prozesse

Urteil nach Missbrauch von schlafenden Zwillingen erwartet

Ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz steht in Darmstadt vor Gericht. Laut Anklage drang er heimlich in ein Haus in Ginsheim-Gustavsburg ein. Nun soll das Urteil verkündet werden.

24.03.2025

Urteil erwartet im Prozess um mutmaßliche Anschlagspläne
Kriminalität

Urteil erwartet im Prozess um mutmaßliche Anschlagspläne

Hat ein mutmaßlicher Rechtsextremist Anschlagspläne verfolgt? Um die Frage dreht sich ein nicht-öffentlicher Prozess gegen einen jungen Mann in Limburg. Nun soll das Urteil gesprochen werden.

04.02.2025

Gericht

Urteil in Prozess um Mord und Vergewaltigung erwartet

04.06.2023