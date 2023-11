Merz: Hessische Entscheidung keine Vorentscheidung für Bund

Er sei sicher, dass Hessens CDU-Landesvorsitzender Boris Rhein eine kluge Entscheidung getroffen habe. «Ich will allerdings auch sagen, für die Bundespartei ist das keine Vorentscheidung in die ein oder andere Richtung.» Richtig sei auch, dass die CDU nicht von den Grünen belehrt werden müsse, «dass wir anschlussfähig bleiben müssen an die Grünen», sagte Merz. «Die Grünen müssen an die Wirklichkeit anschlussfähig bleiben.» Sie müssten akzeptieren, dass sie Kompromisse machen müssten. Wenn sie dazu nicht bereit seien, habe die Union andere Optionen.