Fehlalarm am Bahnhof

Messer-Alarm im Zug - Mann hatte nur eine Schere dabei

Eine Reisende meldet einen Mann, der im Zug Passagiere mit einem Messer bedroht haben soll. Die Polizei rückt an – doch vor Ort zeigt sich ein anderes Bild.

Anstatt eines Messers konnte die Polizei lediglich eine Schere bei dem Mann feststellen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Anstatt eines Messers konnte die Polizei lediglich eine Schere bei dem Mann feststellen. (Symbolbild)

Vaihingen an der Enz (dpa) - Ein Einsatz von Landes- und Bundespolizei am Bahnhof Vaihingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich nach der Meldung über einen mutmaßlich bewaffneten Mann als Fehlalarm herausgestellt. Eine Reisende hatte die Polizei alarmiert, da ein Mann im Zug andere Passagiere mit einem Messer bedroht haben soll, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Daraufhin wurde der Zug am Bahnhof gestoppt und das Bahnhofsgelände gesperrt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen etwa 40 Jahre alten Mann, so der Sprecher. Bei der Kontrolle stellten die Beamten jedoch fest, dass der Mann lediglich eine Schere bei sich trug. Zudem gaben auch andere Zeugen an, dass es zu keiner Bedrohung gekommen sei.

Gegen den 40-Jährigen wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Die Bahnhofssperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Der betroffene Zug konnte seine Fahrt mit etwas Verspätung fortsetzen.

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