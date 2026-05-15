Zug geräumt und gelüftet

Reizgas in Zug versprüht – Passagiere klagen über Husten

Zugfahrt mit Folgen: Ein Unbekannter versprüht Reizgas, der Zug wird gestoppt. Die Polizei bittet Betroffene und Zeugen, sich zu melden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)

Ulm/Riedlingen (dpa/lsw) -  Nach dem Versprühen von Reizgas ist ein Regionalexpress von Ulm nach Riedlingen (Kreis Biberach) geräumt worden. Ein Unbekannter soll den Stoff versprüht haben, woraufhin zahlreiche Reisende über Husten und Halsschmerzen klagten, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Zug hielt in Riedlingen und wurde dort geräumt und gelüftet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige bereits beim Halt im Bahnhof Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) den Zug verlassen haben. Die Bundespolizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen und Geschädigten des Vorfalls am Donnerstag.

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