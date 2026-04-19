Messer und Pfefferspray bei Gruppenschlägerei in Langen

Langen (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind sechs Männer verletzt worden. Der Streit habe in der Nacht in einem Linienbus im Bereich des Bahnhofs in Langen im Landkreis Offenbach begonnen, teilte die Polizei mit. Beide Gruppen bestanden demnach aus je drei Männern.

Außerhalb des Linienbusses sei der Streit weitergegangen, dort seien auch ein Messer und Pfefferspray eingesetzt worden. Alle sechs Männer seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, ihre Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich. Wieso es zu der Auseinandersetzung gekommen sei, sei noch unklar. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer.